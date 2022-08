Mac: como saber se um app é compatível com Apple Silicon

A partir do final de 2020, a Apple começou a transição dos chips Intel para o Apple Silicon, com o processador M1. De lá para cá, a maioria dos computadores da Maçã já contam com a nova arquitetura de chip — com exceção do Mac Pro.

Dentre os diversos benefícios proporcionados pelos processadores criados pela própria Apple, está o fato de poder instalar e usar alguns aplicativos que foram inicialmente concebidos para rodar apenas em iPhones e iPads.

Mas, afinal de contas, como posso saber se um aplicativo que eu uso pode ser baixado no Mac? Bom, na verdade, existem duas maneiras muito fáceis de conferir isso diretamente pela App Store, como veremos a seguir! 👨‍💻

Buscando os aplicativos pela Mac App Store

Para verificar se um aplicativo de iPhone ou iPad é compatível com o Mac, abra a Mac App Store, clique na barra de busca e procure pelo nome que quiser. No topo da tela, abaixo de “Resultados para…”, você verá duas seções: “Apps para Mac” e “Apps para iPhone e iPad”.

Alterne entre essas duas para conferir os aplicativos disponíveis na Mac App Store. Quando encontrar aquele que quiser, basta clicar em “Obter” ou no preço.

Verificando quais apps baixados anteriormente são compatíveis

Também é possível conferir se os seus aplicativos baixados anteriormente no seu iPhone ou iPad estão disponíveis para serem usados com o Mac.

Para isso, clique na sua foto (no canto inferior esquerdo) ou, opcionalmente, vá até “Loja Conta” (na barra de menus) ou use o atalho ⌘ command O .

Em seguida, clique na aba “Apps para iPhone e iPad” para conferir quais podem ser instalados no computador. Por fim, para baixá-los, basta clicar no ícone representado por uma nuvem e uma seta voltada para baixo.

Os seus apps favoritos estão disponíveis para serem usados no Mac? 😊