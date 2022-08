Quando devo trocar de Mac?

Os produtos da Apple são reconhecidos por serem muito duráveis e, por isso, não precisam ser substituídos com tanta frequência. Em se tratando de Macs, isso acaba sendo ainda mais verdade.

Publicidade

Isso se deve a uma combinação de um hardware feito com materiais duráveis (como o alumínio) e um software que evolui, mas ao mesmo tempo não exclui dispositivos mais antigos da jogada.

Mas, afinal de contas, quando você deve trocar de Mac? Isso, é claro, é muito relativo e depende de muitos fatores — como os cuidados que você toma, por exemplo.

Porém, alguns sinais podem servir como um alerta para quem está em dúvida se a hora de trocar de máquina chegou. Vamos a eles? 🖥

Publicidade

Apesar de a Apple oferecer suporte por muitos anos, chega um momento em que uma nova versão do macOS pode tornar-se incompatível com a sua máquina. Se isso for um problema para você, talvez esse seja o primeiro sinal.

Atente-se à lista de “obsoletos”e “clássicos”. Os produtos considerados “clássicos” só poderão ser reparados caso haja disponibilidade de peças em lojas da Apple ou em Centros de Serviço Autorizados Apple (AASPs). Já os “obsoletos” perdem a opção de serem reparados após sete anos, com exceção das baterias de notebooks Mac, que podem ser trocadas por até dez anos após serem descontinuados.

Se você está em dúvida se vale a pena reparar o seu Mac antigo ou comprar um novo, confira os valores de troca de baterias. Para outros componentes, entre em contato com a Apple para fazer uma análise do produto. Assim, um preço desse reparo poderá ser estipulado. Antes, confira se o seu Mac não está coberto em um dos programas de serviço da Apple, os quais podem oferecer a troca gratuita de alguma peça com problema.

Um sinal de que você talvez precise trocar de máquina também pode ser a falta de algum recurso ou app que você queira usar muito e não está mais disponível por questões de compatibilidade.

Outro sinal pode ser caso você esteja sofrendo com a falta de armazenamento e memória integrada, por exemplo — já que há muito tempo a Apple não permite mais que o usuário faça upgrade desses componentes.

No caso deste que vos escreve, por exemplo, um MacBook Air de 2017 (comprado no mesmo ano do lançamento) está dando conta do recado para a maioria das tarefas diárias (que inclui, basicamente, navegação pela web pelo Safari/Google Chrome e aplicativos mais leves como Slack, Telegram e Twitter).

Conforme já mostramos aqui no MacMagazine, caso o seu Mac seja muito antigo, você também pode dar uma sobrevida a ele, instalando o Chrome OS Flex de forma gratuita:

Depois disso, fiquei curioso para ouvir vocês: há quanto tempo você usa o seu Mac? 👨‍💻

via Macworld, MUO