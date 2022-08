AirTag ajuda a prender ladrão de malas na Flórida

Um homem de 19 anos chamado Giovanni de Luca foi preso em Mary Esther, Flórida (Estados Unidos), com duas acusações de furtos ocorridos no Aeroporto Destin-Fort Walton Beach. O subcontratado de uma companhia aérea foi encontrado após uma vítima relatar a localização de um AirTag que estava em sua bagagem roubada.

De acordo com o Escritório do Xerife do Condado de Oklaloosa, uma passageira teve a bagagem contendo US$1.600 (cerca de R$8.100) em pertences classificada como “perdida/roubada” em julho. As malas, que estavam com um AirTag, foram rastreadas na área de Mary Esther, o que foi informado à polícia.

Então, no dia 9 de agosto, outro passageiro relatou que mais de US$15.000 (~R$79.000) em joias haviam sumido de sua bagagem. A polícia cruzou as informações sobre os empregados do aeroporto/companhias aéreas que moravam na região de Kathy Court (onde fica Mary Esther) e, assim, conseguiu chegar ao suspeito.

De Luca fez contato consensual com as forças policiais e foi apreendido sob duas acusações de furto. Ele admitiu que mexeu nos pertences da primeira vítima e retirou o AirTag de sua mala. Os pertences do segundo passageiro puderam ser recuperados, mas não os da passageira que teve a bagagem roubada em julho.

“Essa prisão é o resultado de um excelente trabalho em grupo pela nossa Unidade de segurança do aeroporto, pelos nossos investigadores e pelo aeroporto para encontrar a pessoa responsável por esses furtos e garantir que ele seja responsabilizado”, disse o xerife Eric Aden.

Apesar de ser muitas vezes usado para atos como stalking e perseguição, o AirTag também pode ser usado para boas ações, como neste caso. Em um situação também em um aeroporto, um homem viajou 96 horas para recuperar malas perdidas em uma viagem na Europa, que foram rastreadas graças ao dispositivo da Apple.

