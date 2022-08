Apple TV+ divulga primeira olhada em “Shantaram”

Após a série ter tido a produção paralisada e ter o showrunner trocado em 2020, parece que “Shantaram” realmente entrou nos eixos. A produção baseada no livro homônimo de Gregory David Roberts teve uma primeira olhada divulgada hoje pelo Apple TV+, que já dá alguma ideia do que deveremos ver nos episódios.

Em um comunicado, a Apple também afirmou que a série será lançada no dia 14 de outubro. Nessa data serão liberados os três primeiros episódios, enquanto os demais serão introduzidos semanalmente, até o dia 16 de dezembro, quando todos os 12 da primeira temporada já estarão disponíveis.

O first look é realmente apenas uma breve olhada, já que foi apenas mostrada a imagem acima, do personagem Lin Ford — interpretado por Charlie Hunnam (“Sons of Anarchy”) — em uma moto. Protagonista, ele será um ladrão de bancos australiano fugitivo, levando uma vida dupla em Mumbai (Índia), nos anos 1980, como dono de uma clínica local, enquanto esconde o passado.

Em meio a tudo isso, ele conhecerá Karla Saraneen, a quem Antonia Desplat (“A Crônica Francesa”) dá vida, e se apaixonará pela mulher. Então, ele irá se deparar com um dilema entre a liberdade de viver a solidão em sua arriscada realidade e o amor com Karla. Ao mesmo tempo, ele vai se envolvendo com a máfia de Mumbai, tornando-se um importante gângster.

O romance homônimo foi lançado em 2003 e vendeu 6 milhões de cópias até 2018. Por esse sucesso, houve uma grande disputa entre diferentes estúdios para ver quem conseguiria os direitos para levar o livro às telas, com a Apple levando a melhor e produzindo a série.

Vários novos nomes do elenco também foram divulgados, além dos já vistos e de Alexander Sidigg (“Star Trek: Deep Space Nine”), que já havia sido revelado: Shubham Saraf (“Um Rapaz Adequado”), Elektra Kilbey (“Odd Man Rush”), Fayssal Bazzi (“Black Site”), Luke Pasqualino (“Sombra e Ossos”), Alyy Khan (“O Paraíso e a Serpente”), Sujaya Dasgupta (“Sombra e Ossos”), Vincent Perez (“O Oficial e o Espião”), David Field (“Loveland”), Gabrielle Scharnitzky (“Der Usedom-Krimi”), Elham Ehsas (“Attack”), Rachel Kamath (“The Taverna”), Matthew Joseph (“Boy Dad Ben”) e Shiv Palekar (“The Greenhouse”).

“Shantaram” teve o roteiro e produção executiva feitos pelo também showrunner Steve Lightfoot (“The Punisher”). O direção ficará por conta de Bharat Nalluri (“Little America”). A série será uma coprodução do Apple Studios, da Paramount Television Studios e da Anonymous Content.

