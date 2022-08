Com 1 milhão de assinantes, Snapchat+ ganha novos recursos

Recentemente, foi lançado o Snapchat+, plano pago da rede social que dá aos assinantes benefícios como a possibilidade de ver quem assistiu um Story mais de uma vez, ícones personalizados e recursos para destacar seus melhores amigos na plataforma.

Custando US$4 nos Estados Unidos, o plano de assinatura tem se mostrado um sucesso pouco mais de um mês após o seu lançamento. Atingindo à marca de 1 milhão de assinantes, a rede social destacou o número positivo, bem como anunciou novos recursos.

A partir de hoje, usuários do Snapchat+ contarão com quatro novidades que tornarão ainda mais especial sua experiência com o app caso você seja um assinante do serviço.

A primeira delas é um maior destaque para respostas em Stories, de modo que elas serão mais visíveis para os criadores.

Também temos a pós-visualização de emojis, a qual permite que os assinantes escolham um emoji para ser exibido aos seguidores após eles assistirem seus Snaps — uma espécie de “assinatura” em formato de emoji.

Memojis do Snapchat, os Bitmojis também ganharão novidades exclusivas para assinantes do Snapchat+, com a chegada de novos fundos exclusivos, como ouro brilhante e um praiano.

Por fim, o Snapchat+ também ganhou novos ícones personalizados para o aplicativo, os quais poderão ser escolhidos nas configurações para serem exibidos na tela inicial do iOS.

O lado ruim é que ainda não há previsão para a chegada do Snapchat+ ao Brasil, embora ele já tenha chegado a muitos países após o lançamento oficial — época em que só contemplava oito nações.

Agora, o serviço está disponível nos seguintes locais: Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Áustria, Bahrein, Bélgica, Canadá, Catar, Dinamarca, Egito, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Índia, Irlanda, Israel, Kuwait, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Reino Unido, Suécia e Suíça.