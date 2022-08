Confira o trailer de “Life By Ella”, do Apple TV+

Se preparando para a estreia de mais um título do catálogo infantil, o Apple TV+ revelou o trailer da série “Life By Ella”, que estreará no dia 2 de setembro.

Ella é uma menina que está se preparando para retornar às aulas após um período afastada por conta de um câncer. Depois dessa fase difícil, ela está voltando com uma nova perspectiva e empolgação com o futuro. Com a mentalidade de “aproveitar o dia”, Ella se juntará ao seu melhor amigo para enfrentar tudo o que tinha medo antes e está determinada a não deixar que falsos amigos e o status das mídias sociais a distraiam.

O elenco principal é composto por Lily Brooks O’Briant (“The Big Show Show”), Artyon Celestine (“Drama Club”) e Vanessa Carrasco (“Perfeita para Você”). Outros nomes incluem Kevin Rahm (“Madam Secretary”), Mary Faber (“Parks and Recreation”), Aidan Wallace (“You”), Kunal Dudheker (“Shang Chi”) e Maya Lynne Robinson (“The Unicorn”).

“Life By Ella” foi criada, escrita e produzida por Jeff Hodsden e Tim Pollock (“Acampados”), e o primeiro episódio foi dirigido pela indicada ao Emmy Linda Mendoza (“Ugly Betty”).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

