Crunchyroll deixará de funcionar em Apple TVs mais antigas

O Crunchyroll, serviço de streaming de animes, anunciou que em breve o seu aplicativo não será mais compatível com as Apple TVs antigas.

A partir de 15 de setembro, somente será possível assistir aos animes nos modelos HD e 4K da set-top box da Maçã, ou seja, os dispositivos que suportam o tvOS. Portanto, o app do serviço deixará de funcionar nos seguintes aparelhos:

Apple TV (1ª geração), modelo A1218

Apple TV (2ª geração), modelo A1378

Apple TV (3ª geração), modelos A1427 ou A1469

Apesar dessa limitação, ainda será possível assistir aos conteúdos do Crunchyroll nesses dispositivos utilizando um iPhone ou iPad, reproduzindo o conteúdo via AirPlay. O aplicativo está disponível na App Store e no Google Play e seu conteúdo também pode ser acessado pelo site em qualquer navegador.

O serviço é bastante nichado, mas ele tem recebido bastantes novidades ultimamente, incluindo suporte a ProMotion nos iPhone 13 Pro e iPad Pro, e um reajuste para baixo em vários locais do mundo, incluindo o Brasil. Por aqui, a assinatura do Mega Fan passou de R$32 para R$20. Outros planos incluem um totalmente gratuito com propaganda ou o plano mais básico por R$15 — todos incluem impostos aplicáveis.

