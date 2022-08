iWork: como alterar o tamanho padrão da fonte para comentários [Mac]

Se você usa ou já usou o pacote de aplicativos iWork da Apple (composto pelos apps Pages, Numbers e Keynote), já sabe que ele oferece uma infinita possibilidade de personalização para os seus documentos de texto, planilhas e apresentações.

Uma ferramenta bastante interessante é a de inserção de comentários. Através deles, é possível adicionar um apontamento ou uma sugestão de mudança para o autor do documento.

Por padrão, o tamanho da letra desses comentários é definida como 12. Porém, é possível que você escolha entre outras oito opções de tamanho para serem usadas para este fim. Veja só como é fácil fazer isso no aplicativo para os Macs!

Primeiramente, abra um dos aplicativos do pacote iWork. Em seguida, clique em “Pages”, “Numbers” ou “Keynote”, na barra de menus, e em “Preferências…”. Se preferir, também é possível fazer isso usando o atalho ⌘ command , .

Com a aba “Geral”, clique no menu suspenso ao lado de “Tamanho do Texto” e escolha uma das opções disponibilizadas: 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24 ou 28.

Com isso, os próximos comentários já passarão a serem apresentados com o novo tamanho de fonte escolhido.

Você usa essa função por aí? 👨‍💻