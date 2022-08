Microsoft Office para iPad amplia suporte ao Apple Pencil

Na semana passada, a Microsoft liberou uma nova versão beta do Office para iOS/iPadOS que traz algumas novidades interessantes — e, aparentemente, ela já chegou hoje ao canal estável.

Publicidade

Para começar, os apps da suíte ganharam um recurso de destacar (highlight) qualquer texto no iPhone ou no iPad — algo que usuários solicitavam bastante. O Excel, por sua vez, incorporou novas funções de texto ( TEXTBEFORE , TEXTAFTER e TEXTSPLIT ) e manipulação de arrays ( EXPAND , TAKE , DROP , VSTACK , HSTACK , CHOOSEROWS , CHOOSECOLS , TOROW , TOCOL , WRAPROWS e WRAPCOLS ).

Porém o mais interessante é que o Office Mobile passa agora a suportar o recurso Scribble do Apple Pencil, reconhecendo e transformando em texto editável qualquer coisa que o usuário escrever à mão sobre a tela. E isso funciona no Word, no Excel e no PowerPoint.

Essas novidades, como falamos, estavam em testes — porém hoje mesmo chegou à App Store a versão 2.64 do Microsoft Office, que supostamente já inclui tudo isso.

Publicidade

Alguém confirma? 😊

via MacRumors