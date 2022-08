Novo estudo sugere que Apple Watch pode detectar infarto

E as capacidades de saúde do Apple Watch acabam de ganhar mais uma possibilidade incrível — sim, ainda estamos na fase da dúvida.

Ainda que a empresa deixe bem claro que o seu relógio não pode prever ataques cardíacos (infarto do miocárdio), uma pesquisa publicada pelo Texas Heart Institute Journal abriu essa possibilidade.

Como descreveu o MyHealthyApple, um infarto do miocárdio acontece quando uma ou mais partes do músculo cardíaco não recebem oxigênio suficiente devido a um bloqueio no fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco. E é aí que entra o estudo do THIJ, no qual pesquisadores usaram o Apple Watch para ajudar a diagnosticar sintomas relacionados ao infarto do miocárdio.

Ao registrar vários eletrocardiogramas, pesquisadores conseguiram diagnosticar o infarto do miocárdio e sugeriram que o Apple Watch poderia, eventualmente, se tornar uma ferramenta de autoverificação para sintomas relacionados a um ataque cardíaco.

Normalmente, a primeira etapa de diagnóstico para confirmar o ataque cardíaco é o tradicional eletrocardiograma de 12 pontos, que requer equipamentos específicos e treinamento profissional para registrar e interpretar os dados. O Apple Watch, contudo, usa um eletrodo positivo (na parte de trás do relógio) e um negativo (na Digital Crown) para gravar um ECG de derivação única.

Os pesquisadores, contudo, argumentam que o uso do Apple Watch para detectar IM não se destina a substituir o ECG padrão de 12 derivações. Ainda assim, os estudos atuais mostraram que ele pode registrar sinais de ECG de múltiplas derivações e detectar a alteração do segmento ST durante o ataque cardíaco. Sendo assim, o relógio poderia servir como uma nova ferramenta de triagem de infarto para pessoas em casa ou em outros ambientes que não um hospital ou uma clínica devidamente equipada.

É bom deixar claro que ainda existem muitas limitações para alcançar o objetivo de detecção precoce do IM por parte do Apple Watch, e que mais dados clínicos são necessários para chegar a essa conclusão. Mas o grande trunfo do Apple Watch, aqui, é a sua disponibilidade, já que ele é o relógio mais vendido do mundo e está no pulso de muita gente espalhada pelo globo.

Seria incrível algo assim, não é mesmo?

