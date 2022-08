Promoções na App Store: Stage Pro, logol, The Tiny Bang Story e mais!

Começando esta semana com a nossa seleção de promoções na App Store! 😀

Publicidade

O Stage Pro, criado pelo pessoal da Belkin, eleva a sua experiência de apresentação/aulas com um iPad.

Crie e apresente as suas ideias de maneira mais clara e fácil, unindo a conveniência da câmera do iPad com um quadro branco interativo. Adicione fotos, formas, textos e grave tudo para ser usado novamente.

N/D

Nota na App Store

Minha nota

O aplicativo permite importar documentos em PDF do Dropbox, do Google Drive e de outros tantos apps pelo recurso “Abrir com…”. Apresente via AirPlay ou cabo, traga a sua audiência para uma experiência muito mais imersiva e interessante!

Publicidade

Confira um vídeo:

Não perca mais tempo, aproveite a oferta e baixe agora! A versão dele para iPhone também está em promoção:

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam mais de R$80 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS/watchOS

Adicione marca d’água e logo nas suas imagens.

Jogo de aventura.

Mais recursos para a sua casa.

App para macOS

Jogo de aventura.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🫶