Samsung anuncia monitor gamer curvo de 55 polegadas

A Samsung anunciou hoje o lançamento do impressionante Odyssey Ark, seu mais novo monitor gamer curvo de 55 polegadas. Apresentado inicialmente na CES 2022, em janeiro, o display já tem data para começar a ser vendido e apela para jogadores que prezam por mais imersão.

Com especificações técnicas de deixar qualquer entusiasta de queixo caído, o Odyssey Ark pega emprestado várias das tecnologias encontradas em algumas das TVs topo-de-linha da fabricante sul-coreana. Com resolução 4K, o monitor traz um display Quantum Mini-LED capaz de atingir até 1.500 nits de brilho e uma taxa de atualização de até 165Hz, bem como um tempo de resposta de apenas 1ms.

Graças à sua curvatura de 1000R, o monitor consegue cobrir toda a visão periférica do usuário, garantindo uma imersão completa durante a jogatina. Também é possível posicioná-lo na vertical para exibir até quatro janelas ao mesmo tempo com o recurso Multi View, capaz de exibir conteúdos em três proporções diferentes: 16:9, 21:9 e 32:9.

Na parte de trás, o Odyssey Ark conta com quatro portas HDMI 2.1, uma Ethernet e um encaixe para suportes VESA — e sim, nada de DisplayPort. Ele traz ainda um sistema de som com quatro alto-falantes e dois woofers compatíveis com a tecnologia Dolby Atmos.

Para facilitar sua configuração, o monitor vem logo com dois controles remotos: um mais convencional (feito para ajustes mais básicos) e outro chamado Ark Dial (o qual permite redimensionar o tamanho da tela, abrir a Game Bar, acessar as opções de Multi View e mais). O segundo, vale notar, conta com um pequeno painel solar em sua construção, dispensando o uso de pilhas.

O Odyssey Ark vem equipado com o sistema operacional Tizen OS, da própria Samsung, e conta com apps de serviços como GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming e Google Stadia de forma nativa. Para os amantes da estética gamer, ele traz ainda um conjunto de LEDs RGB na parte de trás os quais acompanham o conteúdo que está sendo exibido.

Aos interessados, o Odyssey Ark chegará em setembro por salgados US$3.500. Por enquanto, só é possível fazer uma reserva pelo monitor, que entrará em pré-venda no site da Samsung em breve. Quem fizer a reserva terá US$100 de desconto, com mais US$200 possíveis caso o monitor seja adquirido, de fato, na pré-venda, totalizando US$300.

E aí, quem vai? 😄

via How-To Geek