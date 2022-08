Today at Apple lança sessões em grupo em lojas físicas

As sessões que ocorrem durante o Today at Apple sempre foram uma maneira de expandir o conhecimento acerca dos dispositivos e softwares da Apple. Agora, a empresa anunciou que novas sessões grupais estarão disponíveis em suas lojas físicas, incluindo no Brasil.

Tendo sido iniciadas há cinco anos, a Apple vem trazendo essas sessões a públicos cada vez mais diversos presencial e até remotamente, enquanto estávamos no pico da pandemia da COVID-19. As sessões vêm acontecendo com inscrições individuais, mas agora será possível agendar uma sessão só para um grupo, seja para uma família, uma escola ou mesmo uma equipe do trabalho.

Escreva códigos com seus alunos. Melhore suas habilidades no Mac com seus colegas de trabalho. Descubra o universo da arte e do design com seus amigos. Agende uma sessão Today at Apple só para seu grupo e explore os produtos que você adora na Apple Store.

Cada sessão tem uma duração diferente de acordo com a sua complexidade, porém elas variam em 30, 60 ou 90 minutos. Existem, no total, 22 sessões separadas entre os temas de Música, Programação e apps, Arte e design, Pais e filhos, Negócios, Acessibilidade e Produtos. Confira todas elas nesse site.

Conforme noticiado pelo 9to5Mac, a Apple disponibilizará intérpretes de línguas de sinais e esperamos que o mesmo aconteça por aqui, principalmente por oferecerem sessões específicas para a comunidade surda.

No Brasil, será possível se inscrever para participar em sessões na Apple Morumbi (em São Paulo) e na Apple VillageMall (no Rio de Janeiro). Então, se você estiver próximo, não deixe de aproveitar essa novidade!