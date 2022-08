Uber Rewards será encerrado em 1º de novembro

O Uber Rewards é um programa gratuito o qual permite que usuários acumulem pontos ao pedir uma viagem ou fazer um pedido no Uber Eats — trocando tais pontos por benefícios. Apesar de interessante, o programa será encerrado globalmente no dia 1º de novembro.

A empresa enviou aos seus usuários um email notificando que o programa será encerrado em novembro, incentivando que continuem a ganhar e trocar seus pontos até lá:

No programa, você ganha um ponto a cada R$1 gasto em viagens do Uber Juntos, do UberX ou do UberX Vip; dois pontos a cada R$1 gasto com Uber Comfort e Uber Black. Ao acumular pontos e alcançar os níveis Azul, Ouro, Platina ou Diamante, você consegue usufruir de benefícios que vão desde descontos em corridas a prioridade no suporte ou a viagens em aeroportos.

A empresa declarou em seu site oficial que não há planos de substituir o Rewards, mas caso os usuários queiram continuar usufruindo dos benefícios, porem assinar o Uber One, que está disponível somente nos Estados Unidos por US$10. Isso nos leva a pensar que, talvez, esse programa gratuito possa ter sido apenas um “ensaio” para a sua assinatura.

Apesar da notícia, ainda é possível ganhar pontos até o dia 31 de agosto trocá-los por benefícios até o dia 31 de outubro. Após isso, não será mais possível ganhar ou resgatar nenhum dos pontos. Se você faz parte das cidades onde o Rewards está disponível, verifique em seu aplicativo se tem pontos e resgate-os.