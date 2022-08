WhatsApp testa avatar e opção de ocultar número em bate-papo com empresas

O WhatsApp já vinha trabalhando em um novo recurso o qual permitirá que você use um avatar em chamadas de vídeo, podendo também enviar essa imagem como adesivos pelo mensageiro. Agora, como revelou o WABetaInfo, esse teste foi ampliado a fim de permitir que o avatar também seja usado como foto de perfil.

Como mostra a imagem abaixo, você poderá personalizar o seu avatar escolhendo uma cor de fundo — ainda que a screenshot seja da versão beta para Android, a novidade chegará também ao iOS e ao app desktop do WhatsApp.

Não se sabe ao certo quando o recurso será lançado, afinal os testes ainda estão numa fase muito preliminar.

Ocultar número em chat com empresas

Outra novidade — também em teste na versão para Android, por enquanto — é a possibilidade de esconder o seu número de telefone ao iniciar um bate-papo com uma empresa (em algumas situações).

De acordo com o WABetaInfo, o WhatsApp ocultará automaticamente o número de telefone do cliente quando ele enviar uma mensagem para empresas quando clicar/tocar em um anúncio. Mas nem todas essas interações com anúncios do WhatsApp permitirão ocultar o número — ainda segundo o site, será preciso esperar uma nova atualização ou possíveis informações oficiais do WhatsApp para descobrir como o recurso funcionará.

Veremos se os dois novos recursos de fato chegarão à versão estável do app — afinal, nem tudo testado necessariamente é implementado pela equipe da Meta responsável pelo mensageiro.