5G “puro” é disponibilizado em Goiânia, Salvador e Curitiba

Dando sequência ao cronograma de ativação do 5G Standalone (também chamado de “puro”) no Brasil, a tecnologia está chegando, hoje, a mais três capitais. São elas: Goiânia (GO), Salvador (BA) e Curitiba (PR).

As cidades mais recentes se somam a Brasília (DF), onde o 5G foi ativado em 6 de julho; Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e João Pessoa (PB), onde a autorização para ativação aconteceu no dia 29 de julho; além de São Paulo, onde o sinal começou a ser ativado no último dia 4.

O sinal do 5G cobre, inicialmente, apenas alguns bairros das novas cidades contempladas, sendo ainda comum que existam “áreas de sombra” — ou seja, onde a rede ainda não vai funcionar.

De acordo com a Claro, em Goiânia a ativação está ocorrendo em 11 bairros ; em Salvador são 15 bairros e, em Curitiba, em 6 bairros .

Já a TIM informou que o sinal estará disponível, em Goiânia, inicialmente em 130 bairros ; 77 bairros em Salvador e, em Curitiba, os detalhes sobre a cobertura ainda não foram divulgados.

A Vivo ainda não divulgou a lista com a disponibilidade inicial da tecnologia nas capitais em questão.

Prazo para ativação em todas as capitais adiado

A data limite para ativação do 5G “puro” em todas as capitais era agosto, mas devido ao “atraso de equipamentos”, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu adiar essa data em 15 capitais. São elas: Recife (PE), Fortaleza (CE), Natal (RN), Aracaju (SE), Maceió (AL), Teresina (PI), São Luís (MA), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Macapá (AP), Boa Vista (RR), Manaus (AM) e Belém (PA). Pela proposta, a data limite para liberação da faixa de 3,5GHz nessas cidades passa a ser 28 de outubro e o prazo máximo para ativação do 5G ficará para 27 de novembro.

De acordo com o vice-presidente da Anatel e presidente do Gaispi — grupo que supervisiona a liberação do espectro de 3,5GHz—, Moisés Moreira, “nada impede que essa data seja adiantada, caso a mitigação seja concluída”.

Vamos continuar acompanhando essa situação, portanto.

