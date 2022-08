Apple TV+: Mark Wahlberg estrelará comédia “The Family Plan”

A Apple se juntará mais uma vez à Skydance Media para ampliar ainda mais o seu catálogo de produções originais. Trata-se da comédia de ação “The Family Plan”, a qual terá em seu elenco o ator Mark Wahlberg, conforme noticiou o Deadline.

O Apple TV+, vale notar, iniciou uma parceria com a Skydance Animations, no ano passado (que inclui a recém-lançada animação “Luck”), e depois ampliou a parceria para produzir mais filmes de ação — e “The Family Plan” provavelmente é fruto disso.

“The Family Plan” é escrita por David Coggeshall (“Orphan: First Kill”) e contará a história de um pai suburbano que precisará fugir com sua família depois que seu passado os alcança.

O filme será dirigido por Simon Cellan Jones (“Years and Years”), que trabalhou com Wahlberg em “Arthur The King”. Além disso, Stephen Levinson (“Father Stu”) e Wahlberg, ambos da Municipal Pictures, serão produtores ao lado de David Ellison (“Top Gun: Maverick”), Dana Goldberg (“Eu sou a Lenda”) e Don Granger (“Projeto Gemini”), todos da Skydance.

Ainda segundo a reportagem, Wahlberg é uma das estrelas mais cotadas do momento — ele recentemente arrecadou mais de US$400 milhões por seu papel em “Uncharted: Fora do Mapa”.

