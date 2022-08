Apple Watch terá Desafio dos Parques Nacionais em 27/8

A Apple está de volta neste mês com mais um desafio para donos de Apple Watches, desta vez em comemoração aos parques nacionais ao redor do mundo, o qual está marcado para o próximo dia 27 de agosto (um sábado).

Assim como no ano passado, para completar o desafio bastará realizar uma caminhada, corrida, escalada ou exercício de cadeira de rodas de 1,6km (ou 1 milha) pelo aplicativo Exercício, pelo Apple Fitness+ ou por qualquer outro serviço de terceiros que seja integrado ao app Saúde (Health).

Embora o nome do desafio faça alusão a parques, o exercício pode ser feito em qualquer lugar do mundo, sem restrições.

Como é de costume, além de um novo distintivo que pode ser visualizado na seção “Prêmios” (aba “Resumo”) do aplicativo Fitness, quem se comprometer com o desafio receberá quatro novas figurinhas animadas temáticas para usar no iMessage.

Donos de Apple Watches serão notificados sobre o desafio no dia do evento.

Bons exercícios! 🚶‍♀️

via MacRumors