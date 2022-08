Banco do Brasil lança seguro de celulares, notebooks e outros

Um dos bancos mais tradicionais do país, o Banco do Brasil está lançando uma série de novas modalidades de seguro especificamente para cobrir roubo de itens pessoais.

Publicidade

A boa notícia é que, além de ressarcir os clientes em caso de perda ou roubo de itens de menor valor (como mochilas, roupas e outros acessórios), o seguro também prevê cobertura para aparelhos como celulares, tablets e até mesmo notebooks.

Com mensalidades a partir de R$9,90, o novo seguro pra itens pessoais também prevê cobertura contra roubo após saques em caixas eletrônicos ou agências, bem como sobre transações via Pix realizadas sob coação física.

Vale destacar que não necessariamente o dinheiro devolvido ao cliente será o mesmo de um produto originalmente novo, visto que o seguro conta com critérios preestabelecidos de depreciação dos itens roubados.

Publicidade

E o valor “devolvido” ao usuário não ultrapassa os R$3 mil, o que pode acabar dando prejuízo caso o produto tenha um valor mais elevado (algo bem provável no caso de produtos Apple). Além disso, também cabe deixar claro que é preciso ser um correntista do BB para aderir ao serviço.

Oferecido pela Brasilseg, o seguro pessoal pode ser pago tanto via débito quanto com cartão de crédito, com o aplicativo da seguradora do Banco do Brasil disponível para download na App Store e no Google Play.

via TecMundo