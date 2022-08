Empregada da Apple pode ser demitida por vídeo viral no TikTok

Uma empregada da Apple teria sido ameaçada a ser demitida caso ela não remova um vídeo que se tornou viral e envolvia informações sobre a empresa. A questão é: será que as informações eram importantes o suficiente para justificar o ato?

Uma das características dos iPhones que os bandidos mais odeiam é o fato de que, se eles não conseguirem acesso ao ID Apple do usuário, o aparelho se torna um “peso de papel” e eles não podem restaurá-lo para revendê-lo rapidamente. Assim, eles buscam desesperadamente conseguir a senha do ID Apple, tentando extorquir os usuários — é claro, não é preciso ler manuais da Maçã para saber que a dica é sempre: nunca dê sua senha aos bandidos, a menos que você esteja sob ameaça física ou algo do tipo.

Informações do tipo são muito básicas e já demos diversas dicas aqui no MacMagazine, mas parece que a Maçã não gostou nada, nada, quando algo do tipo foi divulgado por uma TikToker que trabalha para a Apple.

Paris Campbell possui mais de 400 mil seguidores em sua conta no TikTok. A TikToker, que também faz stand-up comedy, publicou há uma semana um vídeo no qual respondia a uma pessoa que havia sido roubada e os criminosos estavam ameaçando expor seus dados caso ela não desvinculasse o aparelho do ID Apple. Campbell, então, explicou e auxiliou a pessoa para não fazer isso, afirmando que ela trabalhava como engenheira de hardware certificada de “uma certa empresa que gosta de falar sobre frutas”.

O vídeo viralizou, ganhando mais de 5 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Na última sexta-feira (12/8), porém, ela recebeu uma ligação de um gerente pedindo que ela retirasse o vídeo do ar, caso contrário, ela estaria sujeita a ação disciplinar “até e incluindo demissão”. Ela chegou a perguntar o que aconteceria caso o mantivesse no ar, e não houve resposta — agora, o vídeo já alcançou 7 milhões de visualizações.

Logo depois, ela publicou um segundo vídeo intitulado “Querida Apple”, direcionando-o para a empresa, expondo o que havia acontecido. Ela revelou que trabalhava para a empresa por quase seis anos e argumentou que não havia, anteriormente, citado que era uma empregada da Apple. Porém, mesmo se o tivesse feito, não há, nas políticas de mídia social da empresa, nada que a impeça de revelar isso, exceto se ela faça de maneira a “fazer a empresa parecer ruim” — o que não foi o caso.

Ela ainda se defendeu dizendo que o conteúdo do primeiro vídeo já é de conhecimento público, e ela estava apenas aconselhando, como faz muitas pessoas na internet. Em entrevista ao The Verge, Campbell chegou a dizer que “não tenho todo esse conhecimento sobre a Apple apenas porque trabalho para a Apple. Cheguei a esse conhecimento porque tenho uma longa formação técnica e história. Por isso me contrataram”.

Além disso, ela questionou a resposta da Apple, pois achou contrastante com a forma de a empresa se portar “em termos de dizer às pessoas para pensar diferente, inovar e apresentar soluções criativas”. De acordo com ela, foi exatamente o que ela se propôs a fazer. Agora, ela espera a definição por parte da empresa, e espera continuar poder trabalhando lá.

Alguém duvida que pode dar ruim para ela, ainda mais depois desse segundo vídeo? 🤭