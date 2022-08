“For All Mankind”, do Apple TV+, terá versão em mídia física

Depois de “Em Defesa de Jacob” e “On the Rocks”, a série “For All Mankind” será a próxima grande produção do Apple TV+ a ganhar uma versão em mídia física, a qual será distribuída pela empresa britânica Dazzler Media. As informações são do Blu-ray.com.

A primeira temporada da série poderá ser adquirida em mídia física a partir do dia 26 de setembro e terá seus dez episódios divididos em dois discos. Atualmente, a produção já está em sua terceira temporada, com uma quarta esperada para o futuro.

“For All Mankind“ foi lançada em 2019 e é um dos primeiros títulos que estreou com o lançamento do Apple TV+. Como já comentamos, sua história se passa em um mundo alternativo no qual a corrida espacial nunca chegou ao fim e a União Soviética não se dissolveu. Nessa linha do tempo, os soviéticos foram os primeiros a pousar na Lua, estendendo ainda mais competição entre as duas potências.

Contado através da vida dos astronautas da NASA, engenheiros e suas famílias, “For All Mankind” apresenta um mundo aspiracional onde a NASA e o programa espacial permaneceram uma prioridade e um ponto essencial de nossas esperanças e sonhos.

Na sua primeira fase, o seriado conta com nomes como Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Sarah Shantel VanSanten, Sarah Jones e Jodi Balfour. Maril Davis, Matt Wolpert, Ben Nedivi e Ronald D. Moore (“Battlestar Gallactica”) atuam como produtores.

O DVD e o Blu-ray estão em pré-venda na Amazon por £18 e £23, respectivamente.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

