Lucros de fornecedora da Apple despencaram após rebeliões

A taiwanesa Quanta Computer é maior montadora de notebooks do mundo, bem como a maior fornecedora de MacBooks da Apple — ela produz, por exemplo, o modelo Pro. Em meio ao período de pandemia, porém, a empresa enfrentou turbulências com os lockdowns na China. Em maio deste ano, inclusive, houve rebeliões no início e no final do mês na fábrica da companhia localizada em Xangai.

Fato é que, agora, a conta desses problemas internos chegou. De acordo com a Bloomberg, os lucros da Quanta no segundo trimestre do ano caíram 50% em relação ao período anterior, atingindo US$132 milhões (cerca de R$677 milhões). As vendas também ficaram aquém das previsões.

Segundo a porta-voz da empresa, Carol Hsu, a produção foi paralisada em abril, com o anúncio das restrições sanitárias em Xangai — embora a fábrica tenha conseguido autorização para operar em regime de sistema fechado no mesmo mês. O ritmo anterior, contudo, só foi restaurado no final de junho, devido aos obstáculos que a situação impôs.

“A recuperação significativa tomou mais tempo que o esperado”, disse Hsu, que também chamou os resultados do último trimestre de “decepcionantes”. Ela lembrou, ainda, que grande parte das despesas está vindo de bônus para manter os operários trabalhando, bem como para treiná-los.

O diretor financeiro da Quanta, Elton Yang, disse que a problemática em Xangai deverá continuar afetando os ganhos da empresa neste trimestre. As atuais despesas, dessa forma, deverão continuar sendo necessárias para que a produção da empresa ocorra de alguma maneira.

A consequência de tudo isso está, por exemplo, em prazos maiores para entrega dos novos MacBooks. Enquanto a China mantiver a estratégia de tolerância zero contra a COVID-19, as regras continuarão sendo bastante estritas e a ideia de conviver com o vírus, ainda que de maneira responsável, é altamente censurável no país.

via AppleInsider