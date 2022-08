Patente indica futuro iPhone construído com cerâmica

A Apple entrou com um pedido para registro de mais uma patente no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (U.S. Patent and Trademark Office, ou USPTO), dessa vez relacionada ao material de construção do corpo de dispositivos como o iPhone e o Apple Watch.

Chamada “Dispositivos Eletrônicos com Componentes Texturizados Baseados em Zircônia”, a patente descreve aparelhos com uma textura fosca no corpo e o uso de um material cerâmico avançado baseado em zircônia.

Para quem não sabe, zircônia é um mineral natural de alta resistência, chegando a ser comparado ao diamante em termos de “dureza” — o que daria aos dispositivos uma enorme durabilidade e invulnerabilidade contra impactos.

Mais especificamente, o material utilizado seria um componente formado por uma “cerâmica de zircônia parcialmente estabilizada” ou uma “cerâmica de zircônia endurecida”.

A sua usabilidade, inclusive, seria bastante versátil — o que permitiria com que fosse utilizado tanto lateralmente (na caixa de um Apple Watch, por exemplo) ou na traseira de aparelhos como iPhones, iPads, etc.

A especificação de que o material daria um aspecto fosco aos dispositivos, por sua vez, indica que ele poderá ser usado nos iPhones da linha Pro, visto que eles contam com um aspecto premium e traseira não reflexiva (como nos mais baratos).

Vale lembrar que não seria a primeira vez que a Apple usaria cerâmica para fabricar seus dispositivos — o Apple Watch, por exemplo, já teve uma edição construída com o material. Com o iPhone, no entanto, se isso vier a se concretizar seria um “presente” inédito para os consumidores.

