Thunderbolt: o que é e quais são as diferenças entre as gerações

Usuários de Macs mais recentes sabem que a Apple inclui uma porta chamada Thunderbolt entre aquelas oferecidas em seus notebooks e computadores desktop (como o iMac e o Mac Studio).

Por ela, você não só pode conectar monitores externos ou outros periféricos, como também recarregar alguns modelos de notebooks mais recentes.

Neste artigo, mostraremos as diferentes gerações dessa porta versátil, as suas características e as origens da sua criação. Vamos nessa?! 👨‍💻

O que é a porta Thunderbolt?

A tecnologia Thunderbolt foi criada por uma parceria entre a Intel e a Apple. Ela permite que uma grande quantidade de dados sejam transferidos entre os dispositivos — é justamente por isso que, por ser tão potente, ela permite a conexão com monitores de alta resolução, por exemplo.

As diferentes gerações da porta Thunderbolt

De 2011 para cá, a porta Thunderbolt já passou por quatro interações — cada uma delas com diferentes características.

As conexões Thunderbolt 1 e 2 usavam o formato da porta Mini DisplayPort, enquanto que a terceira e a quarta gerações usam mesmo o formato das portas USB-C.

A seguir, confira as principais diferenças entre elas!

Thunderbolt (original)

Introduzida pela primeira vez em um dispositivo da Apple em 2011, no MacBook Pro, ela contava com dois canais bidirecionais com velocidades de transferência de até 10Gbps cada, além de suportar dispositivos com os padrões FireWire, USB e redes Gigabit Ethernet através de adaptadores.

Como usa o mesmo tipo de conector, ela segue sendo compatível com os formatos Mini DisplayPort 1.0 e 1.1A.

Thunderbolt 2

O primeiro Mac a contar com a segunda geração das portas Thunderbolt foi o MacBook Pro com tela Retina, lançado em 2013. Apesar de ser praticamente idêntica à primeira geração, ela passou a oferecer até 20Gbps de largura de banda para cada dispositivo externo conectado.

Apesar de seguir usando o formato de portas DisplayPort, a Thunderbolt 2 passou a seguir o padrão DisplayPort 1.2.

Thunderbolt 3

Você se lembra de quando a Apple fez a audaciosa apresentação dos MacBooks Pro de 2016? Para quem não sabe, foi a partir deste momento que ela removeu todas as outras ofertas de portas dos seus notebooks, focando apenas na Thunderbolt 3.

Foi nessa geração que vimos, pela primeira vez, essa conexão em um Mac. Usando o mesmo padrão de conectores USB-C (ou seja, reversíveis), ela passou a contar com alguns bons benefícios.

Dentre eles, integrar transferência de dados, carregamento e saída de vídeo em um único conector, oferecendo até 40Gbps de taxa de transferência e o dobro da largura de banda em comparação à Thunderbolt 2. Com isso, era possível conectar até mesmo dois displays 5K externos de forma simultânea.

Thunderbolt 4

A porta Thunderbolt 4 é idêntica à 3 e está disponível em Macs mais recentes — como os MacBooks Pro de 14″ e 16″, lançados em 2021.

De acordo com a Intel, essa geração ainda oferece a mesma taxa de transferência de 40Gbps. Porém, os requisitos mínimos dos dados PCIe aumentaram de 16Gbps para 32Gbps. Na prática, isso permite que dispositivos do tipo PCIe de alta velocidade possam ser ainda mais rápidos.

Outros benefícios incluem uma proteção em VT-d, que oferece mais segurança e faz a verificação das permissões adequadas para dispositivos externos, além de possibilitar que os computadores possam sair do modo de hibernação através de periféricos conectados em um dock.

Em MacBooks Pro equipados com o chip M1 Pro, é possível conectar até dois monitores Pro Display XDR; no M1 Max, é possível conectar até três Pro Displays XDR, além de uma TV 4K.

Já sabia que essa porta era tão versátil assim? 😊

via Intel, Controle Net