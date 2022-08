Twelve South lança Curve Flex, stand versátil para MacBooks

A marca de acessórios Twelve South lançou o Curve Flex, um stand para MacBooks e outros notebooks que tem como diferencial flexibilidade e portabilidade. Ele permite elevar seu computador, de modo a aumentar o conforto, melhorar o ângulo em videochamadas ou, ainda, alinhar a tela com monitores externos, por exemplo.

O Curve Flex possibilita elevar o display do MacBook em até 22 polegadas (cerca de 55 centímetros). O teclado, com isso, pode ficar num nível entre 0º e 45º. O ajuste é feito com as dobradiças do stand, permitindo escolher a posição mais adequada.

O mais interessante é que, ao fazer o movimento inverso de elevação (ou seja, dobrar), o stand fica recolhido. Ele pode, assim, ser transportado com facilidade, já que a largura é reduzida. O produto inclui, ainda, uma bolsinha para guardá-lo e transportá-lo.

O stand está disponível em duas cores: branco e preto. O preço é de US$80 e ele pode ser adquirido no site da Twelve South. Vale lembrar, é claro, que você pode usar os serviços da Zip4Me para comprar nos Estados Unidos e receber na sua casa de maneira eficiente e rápida.

