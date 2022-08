Adonit anuncia nova alternativa acessível ao Apple Pencil

A Adonit anunciou hoje a chegada da Neo Pro, sua mais nova alternativa ao Apple Pencil — a qual, assim como o acessório da Maçã, também pode ser acoplada magneticamente no iPad. Com um preço bem mais camarada, o acessório se destaca por também contar com carregamento sem fio.

Enquanto a maioria das opções de terceiros dependem de conexões USB-C para serem recarregadas, a Neo Pro segue o funcionamento do Apple Pencil (2ª geração), dispensando qualquer cabo. Ela possui até mesmo suporte ao widget nativo do iPadOS, facilitando a visualização do nível de bateria.

O acessório tem uma autonomia de nove horas de uso contínuo e traz consigo recursos como sensibilidade de inclinação e rejeição de palma, permitindo que o usuário apoie a mão no iPad sem que realize algum comando indesejado. Ao contrário da stylus da Maçã, entretanto, ela não é sensível a pressão e não reconhece toques com o dedo para a troca de rápida entre ferramentas.

Assim como outras canetas muito populares, como a Logitech Crayon, a Neo Pro dispensa uma conexão Bluetooth para funcionar. Para usá-la, basta pressionar o seu botão de liga e desliga, localizado na extremidade superior, e começar a escrever/desenhar.

A ponta do acessório é removível e pode ser substituída facilmente caso ela seja danificada em uma queda. A Adonit, vale notar, inclui duas pontas extras na caixa.

A Neo Pro já está em pré-venda no site da Adonit por US$45 nas cores cinza espacial e prata fosco. Ela é compatível com o iPad Pro de 11 polegadas (1ª, 2ª e 3ª gerações) e de 12,9 polegadas (3ª, 4ª e 5ª gerações), com o iPad Air (4ª e 5ª gerações) e com o iPad mini de sexta geração.

