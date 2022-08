AirTag mostra mala perdida “viajando” por Portugal

Histórias de malas perdidas que foram encontradas com ajuda dos AirTags estão se tornando cada vez mais comuns. Já acompanhamos o caso de um homem que viajou para a Europa para recuperar sua bagagem e até um em que um ladrão de malas foi descoberto, entre outros. Agora, mais um acontecimento entrou para a conta.

Segundo Jenny Antunes, que publicou um vídeo no TikTok contando sobre o ocorrido, a bagagem do seu namorado ficou para trás em uma viagem à Europa. A mala, então, seguiu para Portugal e, no período de cinco dias em que esteve perdida, ficou rodando por diversos lugares do país — como pôde ser acompanhada pelo app Buscar (Find My) graças ao AirTag que estava nela.

Inicialmente, a bagagem pareceu ir para um depósito, o que é até razoável, se pensarmos que esse é um local apropriado para levar malas perdidas. As coisas ficaram estranhas logo depois, quando se iniciou um “passeio turístico” por uma praia na região de Leiria, outro depósito, uma casa, um local próximo à capital Lisboa e, finalmente, a volta para o aeroporto de Toronto, onde mora o casal.

O vídeo com as desventuras da mala já possui mais de 800 mil visualizações e 67 mil curtidas. Ao final, os dois vão ao aeroporto de Toronto e a mala é recuperada aparentemente sem problemas.

Imagina quantas malas — sem AirTags — já fizeram passeios como esse e não sabemos? 🤔

