Apple TV+ libera trailer do filme “The Greatest Beer Run Ever”

O próximo longa do Apple TV+, “Operação Cerveja” (“The Greatest Beer Run Ever”), acabou de ganhar seu trailer oficial. A estreia da produção, como informamos, ocorrerá no dia 30 de setembro.

Baseado no livro de memórias “The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War”, escrito por John “Chickie” Donohue e J.T. Moloney, o filme retratará os momentos em que Chickie (Zac Efron) voou de Nova York para o Vietnã, em 1967, apenas para levar cerveja aos seus amigos de infância que estavam servindo como soldados.

Além de ser protagonizada por Efron (“High School Musical”) e Russell Crowe (“Gladiador”), a produção ainda conta com outros nomes como Jake Picking (“Top Gun: Maverick”), Will Ropp (“O Caminho de Volta”), Archie Renaux (“Shadow and Bone”), Kyle Allen (“Amor, Sublime Amor”), Ruby Ashbourne Serkis (“Carta ao Rei”), Matt Cook (“O Chefe da Casa”), Omari K. Chancellor (“The One?”) e Will Hochman (“Deixe-o Partir”).

“The Greatest Beer Run Ever” é dirigido pelo vencedor do Oscar Petter Farrelly (“Green Book – O Guia”), que também será roteirista ao lado de Brian Currie e Pete Jones. O filme será uma produção do Apple Original Films com a Skydance Media.

