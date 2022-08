GarageBand ganha remixes de Katy Perry e SEVENTEEN

A Apple anunciou hoje que o app do GarageBand para iOS/iPadOS recebeu hoje Sessões de Remix (Remix Sessions) da cantora Katy Perry e do grupo de pop coreano SEVENTEEN — o app, vale notar, já contava com remixes de artistas como Dua Lipa, Lady Gaga e mais!

O software musical da Apple recebeu essas Sessões de Remix para permitir que os usuários utilizem as faixas desses artistas como inspiração para suas próprias produções, aproveitando todos os instrumentos, batidas e loops de forma totalmente gratuita no app.

Remixes de Katy Perry e SEVENTEEN

As canções escolhidas foram “Harleys in Hawaii”, de Katy Perry, e “Darl+ing”, do SEVENTEEN, e estão disponíveis instruções em vídeo de um Apple Creative Pro para auxiliar em como “dar o seu toque especial” utilizando os hits.

Um dos integrantes do grupo de k-pop expressou seu contentamento e convidou os fãs a compartilharem seus remixes:

Adoramos compartilhar a experiência de fazer música com nossos fãs. Usamos o GarageBand há anos, então é uma honra colaborar com a Apple em nossa sessão de remixes no GarageBand. Agora nossos fãs podem criar música da mesma forma que nós. Esperamos que todos se divirtam remixando nossa música “Darl+ing” combinando com seu próprio estilo, e mal podemos esperar para que nossos fãs (os “Carats”) compartilhem seus remixes finais conosco e com o resto do mundo quando terminarem. —Woozi, integrante do SEVENTEEN

Outra novidade bacana é que esses remixes também farão parte das sessões do Today at Apple, disponível em diversas lojas físicas do mundo gratuitamente. Nelas, os profissionais criativos da Maçã ensinarão aos clientes como utilizar os remixes no GarageBand tanto no iPad quanto no iPhone. Por enquanto, entretanto, na página inicial do Today at Apple, ainda não aparece nenhuma das duas sessões no Brasil.

O GarageBand é um aplicativo gratuito e os remixes já estão disponíveis em sua versão mais recente para iOS e iPadOS, na área de Biblioteca de Sons.