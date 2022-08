Lembretes: como criar uma Lista Inteligente [iPhone, iPad e Mac]

Há um certo tempo, mostramos aqui no MacMagazine que você pode criar uma lista no aplicativo nativo Lembretes (Reminders).

Porém, há também a possibilidade de criar outro tipo de lista por lá. São as chamadas Listas Inteligentes (Smart Lists).

Com elas, os lembretes de todas as suas listas são reunidos levando em conta os critérios que você for escolher, como etiquetas, data, hora, prioridade, sinalização ou localização.

A seguir, veja como criar uma lista inteligente e como converter uma lista normal em inteligente no seu iPhone/iPad ou Mac!

Como criar/converter uma lista inteligente no iPhone/iPad

Abra o Lembretes, toque em “Adicionar Lista”, no canto inferior direito. Insira as informações da lista (como o seu nome, cor e símbolo) e em “Tornar Lista Inteligente”. Depois, escolha os filtros desejados e toque em “OK”. Confirme a criação da lista inteligente tocando em “OK” novamente.

Já se quiser converter uma lista normal em inteligente, abra a lista, toque no botão com três pontinhos e em “Mostrar Informações da Lista”. Role até o fim da página e selecione “Converter em Lista Inteligente”. Ao fazer isso, os seus itens são movidos para o nível superior da lista padrão e são devidamente etiquetados com o nome da Lista Inteligente.

Note que não há a possibilidade de fazer isso em uma lista de lembretes que você tenha compartilhado. 😉

Como criar/converter uma lista inteligente no Mac

Para criar uma lista inteligente no app para o macOS, clique em “Adicionar Lista” (no canto inferior esquerdo) e, após dar um nome a ela, escolher uma cor e um símbolo, marque a opção “Tornar Lista Inteligente”.

Em seguida, escolha os filtros que deseja usar para ela. Para adicionar múltiplos filtros, clique no símbolo de “+”, no lado direito. Quando estiver satisfeito, clique em “OK”.

Para converter uma lista normal em inteligente, selecione a lista desejada na barra lateral e, na barra de menus, vá até Arquivo » Converter em Lista Inteligente e confirme em “Converter”.

Com isso, os lembretes existentes na lista serão etiquetados com o nome da nova Lista Inteligente e movidos para a lista de lembretes padrão. Caso ela tenha subtarefas, elas serão movidas para o nível superior da lista de lembretes padrão e não serão mais relacionadas à tarefa principal.

Note que você não pode converter uma lista compartilhada em uma Lista Inteligente, além de não ser possível fazer isso na lista de lembretes padrão.

No caso do app para macOS, também é possível criar uma pasta inteligente a partir de uma etiqueta. Para isso, role até a parte inferior da barra lateral do app, selecione as etiquetas que deseja usar como base dessa lista inteligente (caso selecione várias delas, a lista inteligente irá reunir os lembretes que incluem todas as etiquetas) e selecione Arquivo » Criar Lista Inteligente.

Com isso, a nova lista receberá o nome da etiqueta a partir da qual foi criada, e cada lembrete adicionado à lista é então etiquetado.

Bem bacana, não acham? 📝