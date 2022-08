MacBooks e Apple Watches poderão ser produzidos no Vietnã

A Apple segue se esforçando para reduzir cada vez mais sua dependência das linhas de produção chinesas — e, como já informamos, a Índia e o Vietnã estão sob a mira dos planos de expansão da gigante de Cupertino.

Publicidade

Além de iPads e AirPods, tanto o Apple Watch quanto modelos de MacBooks também poderão ser fabricados no Vietnã — uma vez que a Luxshare, uma das fornecedoras da Maçã, está realizando testes para transferir a produção desses dispositivos (e de outros) para o país, de acordo com uma reportagem do Nikkei.

AirPods, Apple Watch, HomePod e muito mais… a Apple tem grandes planos no Vietnã, além da fabricação do iPhone. Os componentes para MacBooks tornaram-se mais modularizados do que no passado, o que torna mais fácil produzir os laptops fora da China.

A questão sobre a natureza modular do MacBook Pro tem a ver com a forma como sua montagem ainda requer uma grande cadeia de fornecedores — e isso ainda não existe no Vietnã. Por outro lado, apesar da menor cadeia de fornecedores necessária para o Apple Watch, diz-se que o dispositivo exige fabricação extremamente precisa.

Ainda de acordo com a reportagem, não é só a Apple que está tentando diversificar sua cadeia de fornecedores geograficamente — vários outras grandes empresas de tecnologia também têm planejado reduzir sua dependência da China como principal território de produção.

Publicidade

O papel da China como a fábrica mais importante do mundo tem sido desafiado desde a guerra comercial e depois suas políticas de energia e “COVID zero”. Isso realmente torna o Vietnã, que fica perto da China, um destino ideal para muitos fabricantes de eletrônicos, à medida que o país aumenta gradualmente seu ecossistema de cadeia de suprimentos.

A Índia, vale notar, produzirá pela primeira vez a próxima linha de iPhones a tempo do lançamento, possivelmente no próximo mês, juntamente à China. As coisas estão mudando.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.