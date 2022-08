Novos iPhones poderão ser apresentados em 7 de setembro, diz Mark Gurman

O sempre muito antenado Mark Gurman, da Bloomberg, “cravou” há pouco que Apple estaria planejando realizar o evento de lançamento dos “iPhones 14” no próximo dia 7 de setembro, numa quarta-feira (e feriado no Brasil!).

Ainda segundo Gurman, como é de costume, o evento também deverá contar com a próxima geração do relógio do Maçã, o “Apple Watch Series 8”. Funcionários de Apple Stores, inclusive, já teriam sido alertados sobre o lançamento de um produto importante no dia 16 de setembro, numa sexta-feira.

Esse evento, que será o pontapé inicial da próxima temporada de lançamentos da empresa, deverá seguir com o formato online e já teria começado a ser gravado. Inicialmente, esperava-se que ele pudesse acontecer um dia antes, na terça-feira (6/9), enquanto outro evento focado em iPads e Macs estaria marcado para outubro.

Em um tweet, Gurman explicou que a incomum escolha de uma quarta-feira seria devido ao fato de que a segunda-feira daquela semana (4 de setembro) é Labor Day (Dia do Trabalho) nos Estados Unidos, e muitos ainda estariam retornando de viagem na terça-feira. Ainda segundo ele, o evento será pré-gravado e transmitido online, mas deverá haver uma área de hands-on física para convidados e jornalistas após a apresentação.

Como comentamos anteriormente, é esperado que a Apple mate o modelo “mini” e o substitua por um suposto “iPhone 14 Max/Plus”, de 6,7 polegadas, o qual faria par com o “iPhone 14” tradicional, de 6,1 polegadas. Os modelos Pro, por sua vez, deverão ganhar um novo recorte frontal no estilo hole-punch, além de um conjunto de câmeras maior.

Enquanto a linha Pro deverá ser equipada com um inédito chip “A16”, é esperado que os “iPhones 14” comuns retenham o A15 Bionic da geração anterior, mas com algumas melhorias de performance. É possível que os novos modelos também contem com uma Tela Sempre Ativa, cuja taxa de atualização variará de 1Hz a 120Hz.

Entre os Apple Watches, é possível que vejamos, além do “Series 8”, uma segunda geração do Apple Watch SE, além de uma versão “Pro” mais robusta do modelo topo-de-linha. Esse lançamento também deverá marcar (finalmente) o fim do Apple Watch Series 3.

Caso a informação de Gurman se confirme, é possível que a Apple comece a divulgar os convites do evento um semana antes — quem sabe ainda no finalzinho de agosto. O jornalista deixou claro, entretanto, que a Apple ainda pode mudar seus planos até o mês que vem.

Tudo isso terá, é claro, cobertura completa do MacMagazine. Ansiosos? 😀