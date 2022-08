Plano da Netflix com propagandas deverá impedir downloads

Com preços cada vez menos convidativos, a Netflix colocou em prática algumas estratégias para atrair consumidores que não querem/podem pagar pelos planos de assinatura tradicionais. Um deles é o plano com anúncios, o qual é mais barato e — como o próprio nome já indica — exibirá propagandas em meio às séries e aos filmes da plataforma.

Como já publicamos, a Netflix está fazendo de tudo para diferenciar o novo plano dos que estão atualmente disponíveis, de modo que já foi anunciado que ele não contará com todo o conteúdo licenciado da plataforma no seu catálogo. Porém, de acordo com um artigo de Mark Gurman na Bloomberg, essa não será nem de longe a única grande limitação.

É que a Netflix planeja impedir que usuários do plano com propagandas baixem conteúdos para assistir offline — o que foi descoberto em um código oculto encontrado no aplicativo para iPhone da plataforma.

Embora a Netflix planeje lançar o novo plano apenas no início de 2023, detalhes sobre ele já estão “escondidos” no código do app para iOS, como o texto encontrado pelo desenvolvedor Steve Moser e compartilhado com a Bloomberg: “Downloads disponíveis em todos os planos, menos [no plano da] Netflix com propagandas.”

O código também indica que usuários não poderão pular propagandas — uma possibilidade comum em outros serviços — e nem terão acesso aos controles de reprodução enquanto elas estiverem sendo exibidas.

Além das citadas, outras referências menores foram encontradas escondidas no código do atual app da Netflix, como um texto de ajuda para usuários específicos:

Agora, vamos configurar sua experiência com anúncios. Nós apenas precisamos de alguns detalhes para garantir que você veja os anúncios mais relevantes na Netflix. Vai ser muito rápido, nós prometemos.

Procurada, a Netflix se recusou a comentar as descobertas. Embora o lançamento do futuro plano esteja relativamente perto, é possível que o que já foi definido até agora pela empresa seja modificado até o “dia D”.