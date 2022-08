AirPods e Apple Watches podem ser usados como AirTag?

Recentemente, com o lançamento dos AirTags, a Apple foi envolta em uma sucessão de polêmicas relacionadas a perseguições de pessoas usando o rastreador inteligente — originalmente projetado para localizar facilmente objetos pessoais perdidos.

Isso fez a empresa adotar várias medidas para alertar possíveis vítimas de perseguição, como aprimorar o envio de notificações com um aviso de que um AirTag não reconhecido está se movendo junto ao usuário em questão — o que indicaria um rastreamento de terceiros.

Mas caso você receba uma notificação parecida e não encontrar nenhum AirTag ao seu redor, pode ser que outro dispositivo esteja sendo utilizado para lhe rastrear — ou até mesmo que ele tenha sido deixado com você por engano.

Foi o que aconteceu com o leitor Iann Beneteli, cuja esposa foi surpreendida com uma notificação em seu iPhone lhe avisando que um acessório desconhecido havia sido detectado em seu entorno.

Segundo ele, o incidente aconteceu quando ambos voltavam de carro da academia. Dentro do veículo, havia — além do aparelho que recebeu a notificação — o iPhone, o Apple Watch e os AirPods Pro de Beneteli.

Ao que tudo indica, o par de fones da Maçã foi o responsável por enviar a notificação ao celular da esposa, o qual não estava atrelado ao mesmo ID Apple do leitor, de modo que o app Buscar (Find My) entendeu se tratar de um “dispositivo desconhecido”.

A partir do iOS 15, como noticiamos na época, AirPods Pro e Max (mais recentemente, também os AirPods de 3ª geração) passaram a se integrar ao app Buscar de forma bastante semelhante ao AirTag — inclusive com uma vinculação ao ID Apple. Com essa maior precisão, os fones já chegaram até mesmo a ajudar na perseguição de assaltantes de veículos.

E é por isso que a Apple aparentemente passou a enviar notificações para pessoas que presenciam AirPods ao seu redor, visto que, embora eles sejam consideravelmente mais caros que AirTags, acabaram virando um rastreador em potencial com as mudanças recentes promovidas pela empresa.

Isso vale não somente para os AirTags e os AirPods, mas para qualquer acessório que faça parte da rede Buscar, a qual foi aberta para produtos de terceiros e passou a permitir que outras fabricantes usem a grande rede da Apple para localizar dispositivos.

Normalmente, a notificação enviada ao usuário deixa claro qual o aparelho ou o produto foi localizado em seu entorno — seja ele um AirTag, AirPods ou um dispositivo de terceiro. Mas por que os AirPods de Beneteli foram detectados como um “acessório desconhecido”?

Acessório Desconhecido Detectado

A localização deste item pode ser vista pelo proprietário. Toque para abrir o app Buscar e ver as ações disponíveis.

A própria Apple responde essa pergunta: muito provavelmente os fones foram detectados, mas o aplicativo Buscar estava enfrentando problemas de conexão com o servidor. Quando isso acontece, exceto em casos nos quais o potencial rastreador seja um AirTag, o item pode ser identificado como um “acessório desconhecido”.

A Apple também deixa claro que problemas como o do leitor podem ser evitados com uma configuração simples. Caso ambos os aparelhos estejam no Compartilhamento Familiar, como era o caso, é possível desativar os alertas para o item por um dia ou indefinidamente.

Interessante, não acham?

