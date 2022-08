Apple Card segue o mais bem avaliado; Apple Pay bate recorde de ativação

Mantendo o nível do ano passado, o Apple Card e o Goldman Sachs, banco emissor do cartão, ficaram em primeiro lugar na pesquisa J.D. Power U.S. Credit Card Satisfaction Study, a qual avalia o índice de satisfação no segmento de emissores de cartão de crédito de médio porte, como divulgado hoje pela gigante de Cupertino.

Publicidade

A vice-presidente do Apple Pay e do Apple Wallet, Jennifer Bailey, comemorou o alto nível alcançado pelo cartão: “Continuamos comprometidos em fornecer um cartão de crédito que prioriza o digital e que ajuda os clientes a terem vidas financeiras mais saudáveis e esperamos continuar a entregar ferramentas financeiras inovadoras e uma satisfação do consumidor ganhadora de prêmios para os nossos usuários do Apple Card”, disse ela.

Além disso, temos outra notícia relacionada bastante animadora para a Maçã: o Apple Pay alcançou 75% de ativação nos Estados Unidos. Ou seja, essa proporção de donos de iPhones ativou o sistema de pagamentos por aproximação em seus aparelhos. Isso, apesar de não refletir número de transações, não deixa de ser uma marca importante.

De acordo com o The Wall Street Journal, o marco é resultado de paciência por parte da Apple. Em 2016, dois anos após o lançamento, o Apple Pay estava ativado em apenas 10% dos iPhones, chegando a 20%, em 2017, e 50%, em 2020. Com a pandemia, o número subiu para os atuais 75%. O número de estabelecimentos que aceitam pagamentos por aproximação também teve uma grande subida: de 3%, em 2014, para 90% atualmente.

Publicidade

A firma de pesquisa PYMNTS, por sua vez, lembra que, apesar de o Apple Pay estar se expandindo e inclusive ser o serviço de pagamentos por aproximação dominante nos EUA, o impacto em geral não é tão significativo. Isso se dá porque essa modalidade de transações representa menos de 6% do total, enquanto a solução da Maçã tem apenas 2,8% de todos os pagamentos feitos em lojas.

Entre as transações feitas sem contato, os cartões de crédito contactless são, segundo a PYMNTS, os que dominam, com 14,3% de participação. Para a firma, portanto, é necessário um pouco mais de parcimônia ao interpretar os 75% de ativação do Apple Pay, embora, entre os concorrentes, o serviço esteja sensivelmente à frente.

É legal ver essa mudança diacrônica (relacionada ao tempo) nos meios de pagamento, não? 😅