Belkin lança hub 6-em-1 compacto para Macs

Em meio à expansiva lista de opções de acessórios para aumentar o número de conexões/entradas de Macs, a Belkin lançou recentemente sua nova aposta: o hub multiporta USB-C 6-em-1 com suporte.

Estamos falando de um adaptador extremamente compacto e leve que amplia as conexões de Macs, PCs, Chromebooks e outros dispositivos USB-C. Ele oferece, especificamente, uma entrada para cartões SD e outra para microSD, uma porta USB-C e duas USB-A, além de uma Gigabit Ethernet — bem parecido com esse outro hub da Anker.

Na parte traseira do hub, você encontrará um suporte destacável que se prende a qualquer superfície com uma fita adesiva da 3M (que não deixa resíduos). Além disso, há um botão na parte inferior para remover o dispositivo da fita, caso você queira transportá-lo.

Além do design e das especificações, o novo hub da Belkin oferece velocidades de transferência de até 10Gbps, permitindo que você aproveite ao máximo todas as seis portas — sendo 2x mais rápido do que o USB 3.0.

Disponível agora por US$70 no site da Belkin, o hub vem com duas fitas adesivas da 3M e com o suporte destacável.

