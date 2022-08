Como gerenciar o armazenamento do iPhone ou iPad

Aqui no MacMagazine, já mostramos como você pode gerenciar o armazenamento do seu Mac. Isso acaba sendo especialmente importante para quem está com pouco espaço de armazenamento no seu HDD ou SSD .

Pois saiba que a Apple também permite que você acompanhe o uso do armazenamento do seu iPhone ou iPad. Assim, fica superfácil saber quais apps estão consumindo mais memória.

Confira, a seguir, como ver essas informações!

Abra os Ajustes, toque em “Geral” e em “Armazenamento do iPhone” ou “Armazenamento do iPad”, dependendo do seu dispositivo. Aguarde alguns segundos até que a seção seja carregada por completo.

No topo, você verá um gráfico com o espaço usado dividido por categorias (como “Apps”, “iOS”, “Mídia” e “Fotos”, por exemplo). Mais abaixo, você encontrará os apps que mais usam o armazenamento do seu dispositivo, em ordem decrescente. Ou seja: os que estiverem no topo são aqueles que mais estão consumindo a memória.

Para conferir mais detalhes sobre ele, toque em cima do app. Dentre as informações, é possível ver qual o tamanho do app e documentos/dados dele.

Há, ainda, outros dois botões que permitem liberar o espaço do aplicativo no seu dispositivo.

O primeiro é Desinstalar App, que irá liberar o espaço usado por ele. Caso deseje baixá-lo de novo posteriormente, os dados serão restaurados se ele ainda estiver disponível na App Store. Caso opte por Apagar App, isso vai fazer com que ele seja apagado e todos os dados relacionados a ele também serão devidamente excluídos do seu aparelho.

Bem fácil, não?! 😄