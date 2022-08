Google Home agora tem suporte ao Apple Music no Brasil

Após quase dois anos de espera, donos de alto-falantes inteligentes do Google no Brasil agora podem usar o Apple Music em seus dispositivos de forma nativa. O serviço de streaming já pode ser configurado através do aplicativo Google Home e estava disponível em outras regiões desde dezembro de 2020.

Anteriormente, donos de um Nest Mini, um Chromecast ou uma Android TV em terras tupiniquins só conseguiam usar o Apple Music ao transmitir o áudio do serviço em um dispositivo suportado para o outro. Agora, é possível pedir por uma música, uma playlist ou um artista em específico na plataforma da Maçã diretamente pelo Google Assistente.

ATENÇÃO: Apple Music funcionando no Google Home aqui no BR!!! pic.twitter.com/h5hXRlmELA — Phil Ricelle (@philricelle) August 17, 2022

Com isso, o Apple Music se junta ao Spotify e ao YouTube Music, no Brasil, com uma das opções de serviços de streaming suportadas pelo Google Home. Após configurado, o aplicativo também permite usar o recurso multi-room, capaz de reproduzir uma música em vários dispositivos simultaneamente.

Outros países onde já é possível usar o Apple Music no Google Home incluem: Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Japão, México e Reino Unido.

via Tecnoblog