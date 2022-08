Nomad muda forma como você envia dinheiro pra sua conta

Já explicamos aqui no MacMagazine em outra oportunidade como era fácil fazer sua primeira remessa para a sua conta digital da Nomad diretamente do aplicativo, com poucos toques na tela do celular.

Pois esse processo agora mudou um pouco. Agora, você transfere um valor em reais para a sua conta na Nomad e aí sim, quando você quiser (a depender da cotação), você pode converter esse montante em dólares.

Funciona assim: basta usar os seus dados da Nomad para realizar uma TED ou um Pix de qualquer valor. Assim que o saldo transferido cair na sua conta digital, você pode convertê-los em dólar tanto para a sua conta-corrente quanto para sua conta-investimento, através da seção “Adicione Dinheiro”.

Vale notar que essas conversões precisam ser feitas com um valor mínimo de R$500.

Feito isso, é só escolher a quantia que deseja receber em dólar, confirmar a operação de câmbio desejada e… pronto! Seu dinheiro estará disponível em até um dia útil.

Você pode realizar uma cotação de câmbio antes mesmo de efetuar a transferência, bem como conferir o seu histórico de conversões para os Estados Unidos retornando à aba “Adicione Dinheiro”.

Vale notar que o valor em reais transferido para a sua conta digital da Nomad não pode ser usado para realizar compras e transferências no Brasil — ele é apenas e exclusivamente para a conversão do saldo em dólar.

O vídeo abaixo explica esse processo tim-tim por tim-tim:

O que mais a Nomad oferece?

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, 100% gratuita — sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção.

Além de poder fazer compras em mais de 50 países, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ), comprar ativos do mercado imobiliário dos EUA e ter acesso a muitos fundos criados de acordo com o seu perfil — tudo assegurado em até US$250 mil pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA).

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

Você pode, ainda, realizar saques com o cartão físico na rede Allpoint (sem pagar nenhuma taxa); já nas demais redes, a taxa é de US$5 por saque (a partir do terceiro saque).

