O que fazer se a rede celular não estiver funcionando? [iPhone, iPad e Apple Watch]

O que faz do iPhone um iPhone é… a rede celular, certo? 😛 Apesar de ser usada cada vez menos para ligações e mensagens do tipo SMS ou MMS Multimedia messaging service, ou serviço de mensagem multimídia. , o smartphone da Maçã é, antes de tudo, um telefone celular.

Além de estar disponível em iPhones, a rede celular também está presente em iPads e Apple Watches compatíveis, possibilitando que você esteja sempre conectado.

Pois se você está enfrentando alguma dificuldade de conexão com a rede por aí, este post é para você! A seguir, separamos algumas dicas que podem ajudar a resolver essa situação. Vamos a elas? 📶

No iPhone/iPad

Parece besteira, mas antes de mais nada, verifique com a sua operadora se o seu plano de dados está ativo ou se ele não foi extrapolado. Algumas operadoras costumam enviar esses avisos por uma mensagem SMS.

Tente remover e inserir novamente o SIM Card. Caso esteja vendo avisos de “SIM inválido”, pode ser que haja algum problema com ele. Você pode comprovar isso colocando o seu chip em outro smartphone qualquer.

Caso apareça uma mensagem no topo da tela de “Sem serviço” ou “Buscando”, verifique se o serviço de rede celular está funcionando na sua área ou tente desativar os dados celulares. Para isso, abra a Central de Controle (deslizando o dedo da parte superior direita para baixo em iPhones/iPads com Face ID ou com Touch ID no botão liga/desliga ou deslizando de baixo para cima em iPhones/iPads com Touch ID no botão de Início) e toque no ícone verde representado por uma antena. Você também pode abrir os Ajustes, tocar em “Celular” e desativar “Dados Móveis” ou “Dados Celulares”.

Opcionalmente, ative/desative o Modo Avião (ícone de um avião na Central de Controle, ao lado do ícone verde com uma antena.

Reinicie o iPhone ou o iPad.

Atualize o dispositivo para a versão mais atual do iOS ou do iPadOS.

Verifique se há alguma atualização da operadora. Para isso, abra os Ajustes e vá em Geral » Sobre.

Redefina os ajustes de rede do aparelho. Para isso, vá até Ajustes » Geral » Transferir ou Redefinir o iPhone [ou iPad] » Redefinir » Redefinir Ajustes de Rede.

No Apple Watch

A partir do Apple Watch Series 3, a Apple passou a oferecer opções do smartwatch com conectividade celular. Isso significa que você pode sair de casa sem estar com o iPhone por perto e ainda assim receber as notificações dos seus aplicativos e fazer/receber chamadas de voz.

Entre em contato com a sua operadora para se certificar de que o eSIM (chip eletrônico) do seu Apple Watch está ativo e atrelado ao seu plano celular.

Verifique se você está em uma área com conexão celular. Em lugares mais afastados, como em praias ou no interior, o sinal nem sempre pode estar ativo.

Reinicie o Apple Watch.

Mantenha o watchOS sempre atualizado para a última versão disponível.

Remova e adicione novamente o plano celular do Apple Watch. Isso pode ser feito através do app Watch no iPhone. Vá até “Celular”, toque no “i”, depois em “Remover Plano [nome da operadora]” e confirme a ação.

E aí, o seu problema foi resolvido? 📱⌚️