Pixelmator Photo adota assinatura e terá versão para Mac

Adeptos do Pixelmator Photo, conhecido software de edição para iPhone e iPad, certamente vão exultar com a notícia de que o editor estará disponível também para Macs, como anunciado hoje pela desenvolvedora do app. Por outro lado, aqueles que não se simpatizam com assinaturas internas se entristecerão com o fato de o app ter adotado esse modelo de cobrança na sua atualização mais recente.

Publicidade

Anteriormente, o Pixelmator Photo custava R$45 e não oferecia compras/assinaturas internas; com a mudança, o app agora pode ser baixado gratuitamente e passa a custar R$28 mensais ou R$123 anuais para que todos os recursos sejam liberados.

Também há uma opção de compra única, vitalícia, disponível por R$300 — o que é significativamente mais caro do que o preço antigo do editor. Usuários existentes do aplicativo, no entanto, continuarão a ter “acesso ilimitado” sem precisar pagar novamente.

A equipe do Pixelmator Photo admitiu que o modelo de cobrança baseado em assinatura é mais caro, mas argumentou que existem “alguns problemas muito grandes” com um modelo de compra única, incluindo “desenvolvimento mais lento” e “foco em novos clientes em relação aos usuários existentes”, entre outros motivos.

Publicidade

A esperança é que haja usuários suficientes os quais sintam que a taxa anual ou mensal vale a pena. Parece que essa é a melhor maneira de garantir que o Pixelmator Photo possa continuar a ser desenvolvido no futuro.

Como dissemos, eles também forneceram uma prévia da próspera versão do Pixelmator Photo para macOS — o qual será um “aplicativo completamente nativo, projetado desde o início apenas para Mac”. A previsão é que o software seja lançado no final deste ano ou no início do ano que vem — e aqueles que assinarem o Pixelmator Photo para iPhone/iPad terão acesso à versão para Mac gratuitamente, enquanto os usuários existentes serão elegíveis para uma assinatura com desconto.

Ao MacRumors, os desenvolvedores também informaram que não têm “planos imediatos” para mudar o modelo de cobrança do Pixelmator para iOS ou do Pixelmator Pro para macOS, e que eles estão trabalhando em uma “grande atualização” para esta versão — a qual estará disponível gratuitamente em breve.