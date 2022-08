Produção de chips de 3nm da TSMC deverá iniciar em setembro

Seguindo os rumores de que a fornecedora taiwanesa TSMC iria iniciar a produção dos chips de 3 nanômetros no segundo semestre, o Commercial Times informou que a produção em massa do processador da geração N3 estaria prevista para iniciar em setembro.

Mesmo que a produção em massa normalmente aconteça entre março e maio, o presidente da TSMC, Wei Zhejia, disse que o andamento da fabricação do N3 “está de acordo com as expectativas e será produzido em massa no segundo semestre de 2022 com bom rendimento”. Então, é esperado que a produção seja estabilizada já no início de 2023.

A Apple é uma das principais clientes da TSMC e deverá ser a primeira a adotar em seus processadores a nova tecnologia da fornecedora, como afirmou o AASTOCKS. Assim, de acordo com rumores, a nova litografia de 3nm poderá estar presentes nos próximos processadores da Apple, começando pelo “M2 Pro”, o qual deve equipar os próximos modelos de Macs, e o “A17 Bionic”, que deve equipar os “iPhones 15” no ano que vem.

A Intel também seria uma das primeiras clientes da TSMC, porém, como já publicamos, ela adiou a produção para o final de 2023 — o que fará com que a Maçã possivelmente tome a liderança da nova tecnologia.

via MacRumors