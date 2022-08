TikTok permitirá compartilhar Stories com Facebook e Instagram

Embora o Instagram esteja livremente “se inspirando” em recursos do TikTok e os incorporando em sua plataforma, a rede social chinesa parece não se importar em ter seus conteúdos originais compartilhados nas redes sociais da Meta.

Em meio à decisão do Instagram de derrubar o alcance de vídeos reciclados do TikTok publicados no Reels, a antiga plataforma de vídeos curtos poderá usar os Stories para permitir que usuários compartilhem conteúdos na rede de Mark Zuckerberg.

Se utilizando do recurso já bastante popular do Instagram e que começou a ser testado na sua plataforma no ano passado, o TikTok está desenvolvendo uma nova interface de compartilhamento para o TikTok Stories, a qual aumenta as possibilidades de propagar os conteúdos em plataformas externas.

Se antes era possível compartilhar os Stories do TikTok apenas com amigos da própria rede social, o novo menu mostra novas opções como Facebook, Instagram e Stories, bem como outra para copiar o link direto para o Story em questão.

Embora aumente o leque de possibilidades de compartilhamento, a função não permite compartilhar os vídeos tradicionais do TikTok e nem publicar os TikTok Stories nos Reels do Instagram — comportamento desencorajado pela Meta.

As novas opções de compartilhamento foram descobertas pela primeira vez pela empresa Watchful.ai e confirmadas pelo TechCrunch. Como o TikTok Stories ainda está em fase de testes, no entanto, pode ser que o novo recurso nem mesmo seja lançado.

Nos resta esperar, não é mesmo?