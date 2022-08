Apple celebra 20 anos do Shazam

Apesar de ter se juntado só em 2018 à família de apps da Apple, o Shazam hoje comemora 20 anos! E, para celebrar, a Maçã divulgou algumas informações interessantes sobre o aplicativo, contou brevemente sua história e, é claro, criou uma playlist própria no Apple Music.

Publicidade

Celebrando os 20 anos hoje, o Shazam acabou de ultrapassar oficialmente 70 bilhões de reconhecimentos de músicas, e ele já possui mais de 225 milhões de usuários mensais globalmente. De fato, o app já se tornou sinônimo de reconhecimento de música, seja pelo app ou pelo atalho na Central de Controle do iOS. Nós sabemos do impacto que o app tem em nossas vidas, mas não sabíamos da importância dele para os artistas.

O cantor nigeriano CKay afirmou que o Shazam desempenhou um papel impactante na carreira dele. “Ele permitiu que milhões de pessoas em todo o mundo descobrissem a mim e meu som nigeriano único.” O rapper australiano Masked Wolf também compartilhou a mesma sensação e complementou que “você sabe que tem algo especial se vir as estatísticas do Shazam se movendo”.

O que dizer, então, da música de 1985 de Kate Bush, “Running Up That Hill”, que foi trilha em “Stranger Things”. Por conta da série, a música foi alçada ao maior pico de todos os tempos de reconhecimentos da cantora. A faixa ficou em primeiro lugar no Shazam Global Top 200 por 10 dias, depois chegando ao topo de 25 paradas americanas (mais do que qualquer outra música em 2022).

Publicidade

Ao longo desses 20 anos, o Shazam cresceu bastante e vem se aprimorando aos poucos. Hoje você consegue, além de reconhecer as músicas, encontrar informações a mais, como shows, ingressos à venda e muito mais.

Confira abaixo um pouco da história e dos fatos interessantes divulgados pela Apple:

Datas importantes

Agosto de 2002 : o Shazam é lançado como um serviço de mensagens de texto baseado no Reino Unido. Na época, os usuários podiam identificar as músicas discando 2580 no telefone e segurando-o enquanto uma música era tocada. Em seguida, eles recebiam uma mensagem SMS informando o título da música e o nome do artista.

: o Shazam é lançado como um serviço de mensagens de texto baseado no Reino Unido. Na época, os usuários podiam identificar as músicas discando 2580 no telefone e segurando-o enquanto uma música era tocada. Em seguida, eles recebiam uma mensagem SMS informando o título da música e o nome do artista. Julho de 2008 : o Shazam é lançado na novíssima App Store. Mais tarde, ele ganhou uma versão para Android, em outubro de 2008.

: o Shazam é lançado na novíssima App Store. Mais tarde, ele ganhou uma versão para Android, em outubro de 2008. Abril de 2015 : o Shazam fica disponível no primeiro Apple Watch.

: o Shazam fica disponível no primeiro Apple Watch. Setembro de 2018 : o serviço se junta à família Apple.

: o serviço se junta à família Apple. Junho de 2021 : o Shazam ultrapassa a marca de 1 bilhão de Shazams por mês.

: o Shazam ultrapassa a marca de 1 bilhão de Shazams por mês. Maio de 2022 : o app ultrapassa 2 bilhões de instalações.

: o app ultrapassa 2 bilhões de instalações. Agosto de 2022: o Shazam comemora 20 anos de descoberta musical e atinge 70 bilhões de Shazams.

Primeiros notáveis

As faixas a acumular reconhecimento mais rapidamente

Chegou a 1 milhão mais rapidamente : “Butter”, de BTS (9 dias).

: “Butter”, de BTS (9 dias). Chegou a 10 milhões mais rapidamente : “Shape of You”, de Ed Sheeran (87 dias).

: “Shape of You”, de Ed Sheeran (87 dias). Chegou a 20 milhões mais rapidamente: “Dance Monkey”, de Tones And I (219 dias).

Mais reconhecimentos de todos os tempos

Drake é o artista com mais reconhecimentos de todos os tempos, com mais de 350 milhões de Shazams em músicas que o artista liderou ou participou. “One Dance” é a faixa mais popular de Drake, com mais de 17 milhões de reconhecimentos.

é o artista com mais reconhecimentos de todos os tempos, com mais de 350 milhões de Shazams em músicas que o artista liderou ou participou. “One Dance” é a faixa mais popular de Drake, com mais de 17 milhões de reconhecimentos. “Dance Monkey“ de Tones And I , é a música mais reconhecida de todos os tempos, com mais de 41 milhões de reconhecimentos.

de , é a música mais reconhecida de todos os tempos, com mais de 41 milhões de reconhecimentos. “Crazy” de Gnarls Barkley foi a música mais reconhecida usando o serviço de texto 2580.

Principais músicas reconhecidas por gênero