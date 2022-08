Apple seleciona foto de brasileiro no Dia Mundial da Fotografia

Hoje, 19 de agosto, é Dia Mundial da Fotografia. Para celebrar a data, a Apple compartilhou fotografias tiradas com iPhones por pessoas de todo o mundo. O resultado foi uma seleção de cenários estonteantes — incluindo um no Brasil.

As fotos foram selecionadas a partir da hashtag #ShotOniPhone (Clicado com iPhone) e #WorldPhotographyDay . A qualidade é tamanha que se aproxima de cliques feitos em câmeras semiprofissionais — além, claro, do talento e inspiração artística dos autores, os quais só alavancam as imagens que vemos.

Para começar, temos um brasileiro entre os selecionados. Wendy Andrade, com esta belíssima fotografia — na Praia de Copacabana (Rio de Janeiro) — de uma criança parcialmente mergulhada no mar segurando uma bola para fora da água. Olhem os detalhes da água e o efeito do modo Retrato!

Também foram selecionadas (da esquerda para a direita) as fotos abaixo de Yong-Ho Kwon, na Praia do Cabo (Austrália), de Dan Tom, no Parque Nacional Zion (Utah, Estados Unidos) e de Rashed Al Alajmi, no Deserto Al Salmi (Kuwait).

Várias outras fotografias podem ser vistas ao explorar a hashtag no Instagram e no Twitter. É muito interessante para se impressionar com a qualidade dos cliques — em especial no dia dedicado a eles —, e conhecer diferentes paisagens pelo mundo. Dá até para conseguir alguns wallpapers!

Mesmo que a a Apple não tenha selecionado você, saiba que, todo sábado, nós escolhemos cinco fotos para compor o Mural MM, as quais são divulgadas aqui no site. Para participar, basta publicar suas imagens (de contas públicas e de preferência sem filtro) com a hashtag #MuralMM — e que foram, naturalmente, tiradas com iPhones.

