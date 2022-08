Apple TV+: Mari Yamamoto, de “Pachinko”, estrelará “Godzilla e os Titãs”

O Deadline divulgou que o elenco da futura série da icônica franquia “Godzilla e os Titãs”, produzida pelo Apple TV+, ganhou mais um nome: Mari Yamamoto, a atriz de “Pachinko”, se juntará ao Monsterverse.

Publicidade

Yamamoto é representada pela AFA Prime Talent Media e pela KP Talent Management, no Reino Unido, e pelo escritório de advocacia Yorn, Levine, Barnes, Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich & Gellman.

Por enquanto, não foram reveladas mais informações sobre a personagem de Yamamoto — sequer sabemos o título oficial da série da franquia. Sabemos, porém, que haverá uma batalha entre Godzilla e os Titãs que abalará San Francisco. A história girará em torno da jornada de uma família que descobre antigos segredos e um legado que os liga à organização secreta conhecida como Monarca — entidade bastante explorada em outros filmes da franquia.

Outros nomes já anunciados para estrelar a série são Kurt Russell (“Guardiões da Galaxia Vol. 2”) e seu filho Wyatt Russell (“Lodge 49”), Anna Sawai (“Pachinko”), Ren Watabe (“461 Days of Bento”), Kiersey Clemons (“Hearts Beat Loud”), Joe Tippett (“Mare of Easttown”) e Elisa Lasowski (“Versailles”).

Publicidade

Matthew Shakman (“WandaVision”) será o diretor e produtor executivo junto aos cocriadores Matt Fraction (“Gavião Arqueiro”) e Chris Black (“Star Trek: Enterprise”), que também será showrunner.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.