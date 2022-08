Jetpack Joyride 2 chega ao Apple Arcade com novidades

Faz pouco mais de um ano que Jetpack Joyride+, versão do popular jogo infinito para o Apple Arcade, foi lançada. E se você já estava entediado, saiba que a Halfbrick Studios lançou hoje a sequência do título (exclusivamente) na plataforma de jogos da Maçã.

O fundamento de Jetpack Joyride 2 é muito parecido com seu predecessor: o personagem Barry Steakfries, equipado com uma mochila propulsora, correrá automaticamente por um corredor enquanto você sobe e desce para coletar moedas e evitar obstáculos. Ao completar missões e juntar dinheiro, você poderá atualizar seu equipamento e comprar novos itens.

A sequência, porém, traz alguns novos elementos importantes, sendo a principal delas que você precisa correr uma cerca distância específica em cada nível — e não mais correr sem fim na mesma fase, como na versão original. Além disso, há armamentos inéditos e ainda mais obstáculos para se desvencilhar enquanto você tenta derrotar seus inimigos.

Existem, atualmente, 30 níveis — e a expectativa é de que novas fases sejam disponibilizadas futuramente.

Quem conhece a versão original sabe que o lançamento de hoje é diversão na certa!

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

