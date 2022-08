Protótipo de Apple I é leiloado após ter autenticidade contestada

No fim de julho, comentamos aqui sobre o leilão de um protótipo de Apple I que supostamente teria sido soldado à mão por Steve Wozniak, ainda nos primeiros anos da Maçã. Algumas semanas depois, já em agosto, atualizamos o post com a informação de que a autenticidade do computador havia sido questionada pelo próprio Woz, o que acabou colocando uma interrogação sobre o futuro do item.

Pois bem, mais alguns dias se passaram e o Apple I, que estava disponível na casa de leilões RR Auction, finalmente foi arrematado por impressionantes US$677.196 — bem acima dos US$500 mil esperados inicialmente. Além do computador, um iPhone de primeira geração lacrado na caixa e um cartão assinado por Steve Jobs também foram vendidos.

Para derrubar as dúvidas levantadas pelo cofundador da Apple, a RR Auction citou uma foto Polaroid tirada em 1976 por Paul Terrell, proprietário da The Byte Shop — que comprou 50 unidades da máquina na época. Segundo a empresa, o Apple I leiloado bate perfeitamente com o modelo registrado na imagem, o que inclui a posição das peças e outros detalhes.

Outra pessoa a sustentar a autenticidade do item foi Achim Baqué, que mantém o registro do Apple I em questão:

Não tenho dúvidas de que é o protótipo apresentado a Paul Terrell. Eu tenho cópias muito detalhadas das Polaroids e cada pequeno detalhe é o mesmo. Os mais de 20 resistores estão todos na mesma posição, ângulo e direção.

Com isso, o raríssimo protótipo de Apple I, ainda identificado como “Apple Computer A”, finalmente poderá seguir para a residência de seu novo dono, na Baía de San Francisco. Segundo a RR Auction, o vencedor do leilão pediu para que sua identidade se mantivesse em segredo.

