Vídeos de protótipos funcionais do AirPower revelam detalhes

O AirPower deve dar pesadelos a vários executivos da Apple até hoje. Após ser exibido antecipadamente em 2017, o projeto foi constantemente adiado e, apesar de ter aparecido até mesmo no site da empresa, terminou sendo cancelado em 2019. Desde então, o produto vive apenas nas nossas memórias e em protótipos que vão aparecendo.

No ano passado, um colecionador italiano publicou um vídeo em que mostrava uma versão de testes (funcional) do AirPower. Já bastante interessante, hoje novas unidades surgiram em vídeos dos canais 91Tech, DongleBookPro e do YouTuber Luke Miani, nos quais diversos detalhes do carregador que nunca chegou às Apple Stores foram demonstrados.

Especializado em protótipos, o canal DongleBookPro conseguiu três unidades da versão de testes, sendo uma delas bastante inicial, com 16 bobinas, enquanto outra — provavelmente de um estágio mais avançado de desenvolvimento — conta com 22 bobinas. Nenhum teve o design finalizado (com o acabamento branco visto nas imagens de divulgação), sendo bem rudimentares.

A parte mais exterior traz uma profusão de pequenos circuitos — inclusive um deles tem um chip. É possível que a ideia era usá-lo para controlar o carregamento, além de executar o trabalho de informar a carga dos AirPods e do Apple Watch no iPhone.

Ao tentar usar o protótipo, Miani até que teve sucesso: tanto um estojo de AirPods quanto um iPhone tiveram o carregamento sem fio iniciado. Isso, contudo, durou apenas cerca de um segundo, mostrando o quão inicial e instável é a unidade analisada.

O 91Tech foi ainda mais longe, conectando o AirPower ao app Terminal, em um Mac, e analisando o código presente no protótipo. Lá, foram vistas algumas ferramentas de desenvolvedores, comandos para bobinas específicas, bem como informações de que o dispositivo nunca havia sido calibrado e que o firmware presente nele foi instalado em junho de 2017.

A ideia original do acessório, vale lembrar, era recarregar um iPhone, um Apple Watch e AirPods ao mesmo tempo e mostrando o nível de carga de cada um no smartphone. Hipóteses para o aparelho não ter dado certo concentram-se em questões como superaquecimento e falhas em concretizar a engenharia para que pudesse ser lançado.

No ano passado, inclusive, rumores apontaram para a possibilidade a Apple estar trabalhando em uma nova versão do AirPower com carregamento à distância, além de recursos de recarga reversa, já presentes em aparelhos de concorrentes há muito tempo.

Bom, pelo menos esses vídeos dão um gostinho, não? 😅

