Apple estende recall para iPhones 12 e 12 Pro sem som

Há um ano, em agosto de 2021, a Apple anunciou um recall para iPhones 12 e 12 Pro que apresentavam problemas de som. A empresa afirmou que uma “porcentagem muito pequena” dos aparelhos poderia sofrer problemas de som por conta da falha de um componente no módulo de recepção sonora — o problema se manifesta com a falta de som quando você faz ou recebe chamadas.

A falha afeta alguns aparelhos fabricados entre outubro de 2020 e abril de 2021 — lembrando que os iPhones 12 mini e 12 Pro Max, de acordo com a empresa, não são afetados pela falha.

Anteriormente, o programa de reparos cobria os dispositivos afetados por até dois anos após a primeira venda de varejo do dispositivo. Agora, a empresa estendeu esse período, cobrindo até três anos.

O programa oferece cobertura para os dispositivos iPhone 12 ou iPhone 12 Pro afetados por um período de 3 anos após a data da primeira venda da unidade no varejo.

Essa extensão de um ano cobre todos os países, incluindo Brasil e Portugal.

Para verificar se você tem direito ao reparo gratuito, é necessário levar o telefone a uma loja da Apple ou a um Centro de Serviço Autorizado — ou, alternativamente, entrar em contato com o Suporte da Apple para agendar um serviço via Correios. O dispositivo será analisado por uma equipe da empresa para verificar se o problema está coberto pelo programa. A empresa nota que pode restringir ou limitar o reparo ao país ou à região de compra do aparelho.

É bom lembrar que, como de costume, se o iPhone tiver algum problema que impeça o reparo (como uma tela quebrada, por exemplo), esta questão precisará ser resolvida antes do conserto do áudio — e taxas normais podem ser cobradas, nesse caso.

